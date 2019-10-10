İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Saldırıların ardından MSB'den duyuru: İmha edildi

Saldırıların ardından MSB'den duyuru: İmha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, ''"Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla imha edildi." denildi.

Saldırıların ardından MSB'den duyuru: İmha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

MSB'den yapılan açıklamada "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

İşte MSB'den yapılan o paylaşım

Ayrıntılar geliyor... 

Etiketler :

HABERE YORUM KAT