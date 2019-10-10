Saldırıların ardından MSB'den duyuru: İmha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

MSB'den yapılan açıklamada "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

İşte MSB'den yapılan o paylaşım

Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun...#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/YAiSVjX5ed — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

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