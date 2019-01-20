Salduz başkanlık görevine getirildi

Türkiye Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Konfederasyonuna (TVHGKF) bağlı olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu (DGVHGF) Başkanlığı'na Furkan Salduz getirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu, 1.Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel kurulda divan başkanlığını Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir yaptı.

Barış İş Hanı'nda bulunan Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nde gerçekleştirilen olağan genel kurula, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu (VHGF) Başkanı Çetin Ok, Voleybol Federasyonu MHK Üyesi Enver Çinpolat, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Salduz, Diyarbakır Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Çelik, Mardin Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Mehmet Nezir Akhun, Gaziantep Gazişehir Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ökkeş Çiçek ve Hatay Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Mustafa Kemal Soner'in yanı sıra derneklerin üyeleri katıldı.

Türkiye Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Konfederasyonuna olma yolunda, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Hatay ve Gaziantep Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Dernekleri'nin bir araya gelmesi ile kurulan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu 1.Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık görevine, seçime tek listeyle giren Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Salduz seçildi.

Salduz başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluşuyor: "Ahmet Çelik, Mehmet Nezir Akhun, Mustafa Kemal Soner ve Ökkeş Çiçek." Denetleme Kurulu ise şöyle oluştu: "Demet Keleş, Fatih Yayla, Eyyüp Şahin."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu 1.Olağan Genel Kurulu'na telefonla bağlanan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası aldıklarını kaydeden Üstündağ, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını, toplantıya katılacağı için genel kurula katılamadığını ifade etti.

Üstündağ'dan Malatya'ya müjde

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu 1.Olağan Genel Kurulu'nun memleketi Malatya'da yapılmasından dolayı ayrıca gurur duyduğunu dile getiren Üstündağ, "Sizleri çok önemsiyoruz. Sizlerin emeğini küçümseyemeyiz. Çok katkınız var, hakkınızı helal edin. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin desteğiyle, emeğiyle voleybolu çok daha güzel yerlere getirmek için gayret sarf ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu 1.Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Üstündağ, Malatya'da 15-18 Mart tarihleri arasında AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri'nin yapılacağı müjdesini de verdi.

"Güzel günler bizi bekliyor"

Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu (VHGF) Başkanı Çetin Ok ise 2006 yılında başlangıçta 7 dernekle başladıklarını şuanda 21 derneklerinin olduğunu kaydetti.

Adana, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Mardin, Gaziantep, Ordu, Samsun, Ankara, İzmir, Muğla, Isparta, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da derneklerin kurulduğunu ve oluşumların devam ettiğini belirten Ok, "Marmara ve Ege Voleybol ve Gözlemcileri Federasyonu için çalışmalar devam ediyor. Ben, Furkan Salduz ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 3 aylık bir sürede federasyon oluşumunu sağladık. Federasyonumuzun tüm hakem ve gözlemcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor. Biraz çalışmamız ve proje üretmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA