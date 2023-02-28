Saleh Gomaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Gomaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saleh Gomaa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saleh Gomaa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saleh Gomaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Gomaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saleh Gomaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Gomaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Gomaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Gomaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Gomaa 1 Ağustos 1993 tarihinde El Arish, Sinai şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da صالح جمعة şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Gomaa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saleh Gomaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Saleh Gomaa'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saleh Gomaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Gomaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Saleh Gomaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Gomaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Enppi SC U23

1 Temmuz 2011 yılında Enppi SC

13 Ocak 2014 yılında Nacional

30 Haziran 2015 yılında Enppi SC

22 Temmuz 2015 yılında El Ahly

30 Ocak 2018 yılında Al-Faisaly FC

30 Haziran 2018 yılında El Ahly

3 Aralık 2020 yılında Cleopatra FC

15 Eylül 2022 yılında Ismaily

Saleh Gomaa kimdir

Saleh Gomaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Gomaa şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Saleh Gomaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 3 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Saleh Gomaa nereli

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