Saleh Hardani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Hardani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Hardani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Hardani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Hardani 14 Eylül 1998 tarihinde Bahmaei, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da صالح حردانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Hardani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Saleh Hardani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Saleh Hardani'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saleh Hardani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Hardani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saleh Hardani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Hardani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Foolad FC U21

1 Temmuz 2019 yılında Foolad

5 Şubat 2022 yılında Esteghlal FC

Saleh Hardani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Hardani şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saleh Hardani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Foolad FC (-2016)

İran takımında 26 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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