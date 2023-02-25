Saleheddine Benlaribi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleheddine Benlaribi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleheddine Benlaribi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleheddine Benlaribi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleheddine Benlaribi 30 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleheddine Benlaribi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saleheddine Benlaribi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına - tarihinde katılmıştır. Saleheddine Benlaribi'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saleheddine Benlaribi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleheddine Benlaribi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saleheddine Benlaribi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleheddine Benlaribi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleheddine Benlaribi şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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