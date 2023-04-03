Salem Al Maqadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Al Maqadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Al Maqadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salem Al Maqadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salem Al Maqadi 28 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salem Al Maqadi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Salem Al Maqadi'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Salem Al Maqadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salem Al Maqadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salem Al Maqadi şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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