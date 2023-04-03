Salem Al Somhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Al Somhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Al Somhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salem Al Somhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salem Al Somhi 2 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yemen uyrukludur.Gerçek adı da Salem Abdullah Abdulqader Al-Somhi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salem Al Somhi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Salem Al Somhi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Salem Al Somhi'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Salem Al Somhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salem Al Somhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salem Al Somhi şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
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