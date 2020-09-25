Ek tedbirler alınacak mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İli Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gitti. Bakan Koca, buradaki toplantının ardından, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat il sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörlerin katılımı ile bölge değerlendirme toplantısı yaptı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da haftalık olağan basın açıklamasını yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda artış var. Sağlık altyapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır.

Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Korona sebebiyle tedavi gören insan sayısı 6,5 milyona, hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona yaklaşmıştır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Bilim Kurulumuzun bu aylarla ilgili uyarılarını sizlerle birçok kez paylaştım. Korona karşı aldığımız tedbirleri uygularsak gribe karşı da korunmuş oluruz.

Grip bildiğiniz gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Koronanın da belirtileri aynıdır. Hasta şüphelisi bu sebeple artacaktır. Karşımızda şimdi 2 virüs var. Bunları yenecek 3 savunmamız bulunuyor. Maske, mesafe ve temizlik. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın, söz konusu korona ise asla hafife almayın. Virüs sizden güç yetiremeyebilir ama sizden bulaşan virüs o insanı bir nefese muhtaç eder.

Yaşadığımız ve tekrarlanan şiddet olaylarıyla ilgili, şiddet karşısındakine zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına zarar vereni dışlar.

Tünelin ucunu göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgından çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Bizlerin de görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımıza inanın.

Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır.

BAKAN KOCA'DAN KORONAVİRÜS AŞISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aşı ile ilgili haberler teselli değil gerçek ama daha aylar var, sıkı tedbirlerle karanlıktan çıkalım.

Kullandığımız ilacın ölümleri yüzde 30 azalttığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde illerimiz Hıfzısıhhalarla aldığımız yerel uygulamalar var. Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop'un salgınla mücadelede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Son bir haftada 3'te 1 oranında düşüş sağlandı. Amasya'da vaka sayısında düşüş oranı %40. Ordu'da vaka sayımızda %30, Sinop'ta %50 düşüş görüyoruz.

YATAK DOLULUK ORANLARI

Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. Samsun'da erişkin yatak oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %77 solunum cihazı %40. Amasya erişkin yatak oranı %40, yoğun bakım doluluk oranı %75, solunum cihazı %64. 36 yoğun bakım daha ilave ediyoruz. Çorum erişkin yatak oranı %47, yoğun bakım doluluk oranı %60, solunum cihazı %41. 27 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Ordu erişkin yatak oranı %38, yoğun bakım doluluk oranı%69, solunum cihazı %40. 76 yatak daha ilave ediyoruz. Sinop erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %71, solunum cihazı %59. 19 yatak daha ilave ediyoruz. Tokat erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %79, solunum cihazı %76. 18 yatak daha ilave ediyoruz. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %51, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı %33.

Filyasyon tüm Türkiye'de önemini korumaya devam edecek, temaslılarla yüzde 98,7'ye ulaştık.

Bu yıl yatırım programına aldığımı şehir hastanelerinin projelerini tamamlamak üzereyiz. Samsun Şehir Hastanesi'nin ihalesi yapıldı, yakında inşaat başlayacak. Tokat'ta Erba Devlet hastanesini hizmete almıştık. Bu yıl Turhal Devlet hastanemizi tamamlayarak hizmete sunmuş olduk.

Bilmenizi isterim ki salgınla mücadeleyi yürüten ekiplerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Sizler sağlık ordumuza tedbirlere uyarak güç veriniz.

SORU-CEVAP

BAKAN KOCA'DAN ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE YANIT

Özellikle sayın büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Maliye bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanemizin ilaç ve tıbbı malzemeyle ilgili eskiden gelen borç sorunu çözmek için bir yaklaşımı oldu. Bununla ilgili de görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorunun olmadığı, malzemelerle ilgili görüşmeleri başladı. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim.

EK TEDBİRLER ALINACAK MI?

İlave ek daha sert tedbirler almak gibi bir tavrımız yok. Aldığımız tedbirlerle vaka sayısı düşmekte. Özellikle şu dönemde bizim tedbirlere uyumumuz son derece önemli.