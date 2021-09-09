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Salgın insan ayırt etmiyor! Koronavirüs 4 aylık bebeği hayattan kopardı

Fiji'de koronavirüse yakalanan 4 aylık bir bebek tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Salgın insan ayırt etmiyor! Koronavirüs 4 aylık bebeği hayattan kopardı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken acı bir olay Fiji'de yaşandı. Sağlık Bakanı James Fong'un yaptığı yazılı açıklamada ülkede son 24 saatte salgın kaynaklı 3 kişinin hayatını kaybettiğini bu kişilerden birinin 4 aylık bir bebek olduğunu ifade etti. 

Salgın insan ayırt etmiyor! Koronavirüs 4 aylık bebeği hayattan kopardı

ÖKSÜRÜĞÜ VARDI, HIRÇIN DAVRANIYORDU

Bebeğin hafif solunum sıkıntısı nedeniyle başkent Suva'daki sağlık merkezine getirildiğini ve gerekli tetkiklerin ardından Koloni Savaş Anıtı Hastanesine transfer edildiğini söyleyen Bakan Fong, bebeğin annesinin sağlık ocağına başvurmadan iki gün önce öksürüğü olduğunu ve hırçın davrandığını söylediğini kaydetti. 

Salgın insan ayırt etmiyor! Koronavirüs 4 aylık bebeği hayattan kopardı

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bakan Fong, "Başvurusundan önceki gece de ateşi çıkmış. Hastaneye kabul sırasındaki protokole göre yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve maalesef hastaneye yatırıldıktan beş gün sonra öldü." dedi. 

Salgın insan ayırt etmiyor! Koronavirüs 4 aylık bebeği hayattan kopardı

Tayfun Altuntaş
Editör
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