Salgın sonrası gelişmiş ekonomilerin kemer sıkma riski var

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Merkezi Londra'da bulunan Oxford Economics'in Küresel Başekonomisti Adam Slater, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,6 seviyesinde daralmasını beklediklerini ifade ederek, "Fakat üçüncü ve dördüncü çeyreklerde küresel ekonominin güçlü bir şekilde yeniden büyümesini bekliyoruz. Eğer bunu bir harf şeklinde ifade edecek olursak V şeklinde bir küresel iyileşme bekliyoruz." dedi.

Adam Slater, küresel ekonomik görünüm ve salgın sonrası senaryolara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,6 seviyesinde daralmasını beklediklerini ifade eden Slater, "Bu, küresel ekonomik krizdekinden daha derin bir daralma... Yılın tamamında daralma büyük olsa da bunun büyük kısmı bu yılın ilk yarısında yoğunlaşmış olacak. Fakat üçüncü ve dördüncü çeyreklerde küresel ekonominin güçlü bir şekilde yeniden büyümesini bekliyoruz. Eğer bunu bir harf şeklinde ifade edecek olursak V şeklinde bir küresel iyileşme bekliyoruz. Derin bir daralma ve arkasında gelen kuvvetli bir yeniden büyüme..." ifadelerini kullandı.

Slater, gelişen ekonomilerin mevcut parasal ve mali adımlarının ileride 2008 krizi sonrasında olduğu gibi 10 yıl daha sürebilecek kemer sıkma programlarının uygulanmasına neden olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Kesinlikle böyle bir risk var. Sadece İngiltere'de değil, diğer gelişmiş ekonomilerde de... Şu anda geniş çaplı bir ek borç oluşturuyorlar. Orta vadede politikada mali baskılar olacaktır. Kemer sıkma riski var ve umarım hükümetler bundan sakınırlar." diye konuştu.

Gelişen ekonomilerde 2008 krizinden sonra parasal sıkılaştırmanın çok hızlı bir şekilde yapılması nedeniyle düşük büyüme görüldüğünü ifade eden Slater, "Tedbiren bu virüsten kaynaklı krizin ardından gevşek para politikasını bu kez biraz daha uzun tutabileceklerini düşünüyorum." dedi.

- "Karantina aşamalı olarak yavaş yavaş kaldırılacaktır"

Adam Slater, karantina uygulamasının finanse edilebilmesinin ülkeden ülkeye fark eden bir durum olduğunu belirterek, gelişmiş ekonomilerde kapsamlı bir karantinanın finanse edilebilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Slater, "Finansal istikrarı tehlikeye atmadan bütçe açığını oldukça yüksek seviyelere çıkarabilirsiniz. Bunu bazı ekonomilerde yapmak zor olabilir. Bazı G-7 ülkeleri bu anlamda daha kapsamlı bir karantinayı (finansal olarak) yönetebilmek açısından daha iyi bir durumda." dedi.

Avrupa ülkelerindeki karantinadan çıkış denemelerini de değerlendiren Slater, "Avrupa'da görüyoruz; şimdi Danimarka, Almanya, Avusturya gibi ülkeler karantinanın gevşetilmesi için ufak adımlar atıyor. Küçük dükkanları, ilkokulları, kreşleri açıyorlar ve bazı insanların önlemlerini alarak işe dönmelerine izin veriyorlar. İngiltere için de bu şablonun uygulanacağını düşünüyorum. Karantina aşamalı olarak yavaş yavaş kaldırılacaktır. Hükümetler biraz 'dene ve gör' şeklinde ilerleyecekler." şeklinde konuştu.

- "Petrol fiyatları yılın geri kalanında düşük seyredecek"

Oxford Economics'in Küresel Başekonomisti Slater, petrol fiyatlarındaki volatiliteye değinirken, şunları kaydetti:

"Petrol fiyatlarının içerisinde bulunduğu negatif seviyeleri sürdürmesini beklemiyorum. Fakat önümüzdeki aylarda ve yılın geri kalanında fiyatların düşük seviyelerde olmasını bekliyorum. Mevcut seviyesinde kalacağını düşünmüyoruz. Çünkü bu olağanüstü bir durum. Bu durum, enerji ithalatı yapan ülkelerin, tabii ki Türkiye de bunlardan biri, cari açıklarını azaltmalarına yardımcı olacaktır. Bu da bu ülkelerin dış finansmana olan bağımlılığının daha az olması anlamına geliyor."





Kaynak: AA