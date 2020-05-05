Salgın sürecinde Antalya değerlendirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinesinde video konferans sistemiyle gerçekleşen Antalya Korona Virüs Süreci Değerlendirme Toplantısına Vali Münir Karaloğlu da katıldı.

Toplantıda Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy korona virüs sürecinde Antalya'nın en başarılı illerden bir tanesi olduğunu vurgulayarak Vali Münir Karaloğlu'nu ve yerel yöneticileri kutladı. Korona problemi başladığında en yüksek riskli olarak gösterilen iki ilden birisinin Antalya olduğunu belirten Vali Karaloğlu "Antalya'nın riskli gösterilmesinin sebebi Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmasıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada Allah'a hamd olsun Antalya'da bu süreci bütün taraflarıyla beraber başarılı bir şekilde yürüttük. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin ve hayırseverlerimizin destekleriyle bugün kabine kararıyla yedi büyükşehirden birisi olarak giriş çıkışın serbest olduğu bir il konumuna gelmiş olduk" dedi.

İhracat miktar bakımından yüzde 27 değer bakımından yüzde 24 arttı

Korona virüsün insan sağlığı kadar şehirdeki ekonomik hayatı da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu "Antalya'da taşıyıcı sektör turizmdi. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi büyük oranda kepenk kapatmak zorunda kaldık. Turizmle birlikte Antalya'daki diğer başat sektör tarımdı. Biz bu süreçte tarıma hiçbir kısıtlama getirmedik. Çiftçimizin ekimi, biçimi, hasadı ve pazarlamasıyla ilgili hiçbir kısıtlama getirilmeden Antalya hem Türkiye'yi hem dünyayı beslemeye devam etti. Bu sene Antalya'da Ocak- Nisan döneminde yapılan yaş sebze meyve ihracatı miktar bakımından yüzde 27 değer bakımından da yüzde 24 arttı. Korona virüse rağmen Antalya'nın yaş sebze meyve ihracatı artıyor, artmaya da devam edecek. Bu süreç ilk başladığında yaş sebze meyve fiyatlarında özellikle domates fiyatlarında bazı sorunlar oluştu ve vatandaşlarımızdan şikayetler geldi ama son dönemde fiyatlar da makul seviyelere geldi. Şu anda Korona virüsten en az etkilenen sektör tarım sektörü oldu" şeklinde ifadeler kullandı.

149 bin kişiye kısa çalışma ödeneği

Turizm sektörünün toplu olarak kepenk indirmesiyle birlikte Antalya'da işini kaybeden çok sayıda vatandaş olduğunu belirten Vali Karaloğlu "Antalya'mızda 20 bin işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Yüzde doksanının incelemeleri tamamlandı. Antalya da 148 bin 974 işçimizin kısa çalışma ödeneği ödemeleri kimlik ve iban numaralarının son rakamlarına göre ödenmeye başladı. Yaklaşık 2000 firmanın incelemesi devam ediyor. Bizim tahminimiz bu süreçte 150-155 bin kişi Antalya'da kısa çalışma ödeneğinden istifade etmiş olacak. 6 bin 061 kişi de işsizlik ödeneğinden istifade etti. Şu anda Antalya elindeki başvuruların yüzde 90'dan fazlasını sisteme girerek Türkiye'deki en başarılı il olarak birinci sırada. İŞ-KUR'daki arkadaşlarımız da gece gündüz çalıştılar, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

271 bin çağrıya cevap verildi

Konuşmasını Vefa Sosyal Destek Hattı'na yapılan çağrıları değerlendirerek sürdüren Karaloğlu "65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konulduktan sonra bütün şehirlerde vefa sosyal destek grupları (VSDG) oluşturuldu. Antalya'da da 19 ilçemizde VSDG'ye şu ana kadar 112 çağrı merkezimiz üzerinden 153 bin çağrı yapıldı. Yine açık kapı çağrı merkezimiz var buraya da 118 bin çağrı yapıldı. Biz bu çağrılar üzerinden vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Sahada polislerimiz, jandarmalarımız, bekçilerimiz, öğretmenlerimiz, imamlarımız diğer kamu kurumlarımızdan arkadaşlarımız gerçekten çok yoğun bir tempoyla vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyor" dedi.

93 bin kişiye 93 milyon TL yardım

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında Antalya'da yapılan yardımları da açıklayan Vali Karaloğlu "Antalya'mızda birinci fazda 38 bin 714 kişiye, ikinci fazda 38 bin 667 kişiye, üçüncü fazda ise vakıflarımız tarafından şu ana kadar onay verilen 15 638 kişiye yardım 1000 TL nakdi yardımlarını ilettik. Toplamda 93 bin 19 kişiye biner lira olmak üzere 93 milyon 19 bin TL yardım ilettik. Bu yardımlar ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Biz bunları yine evden takip edip vatandaşlarımıza elden teslim ettik. Şu ana kadar 93 Milyon 19 bin vatandaşlarımıza ulaştırmış olduk. 3 fazda da tahminimce yine 40 bine yakın vatandaşlarımıza yardımlarını ulaştırmış olacağız" şeklinde değerlendirme yaptı.

47 bin gıda kolisi yardımı yapıldı

Yine ihtiyaç Sahibi vatandaşlara özellikle turizm sektöründeki hayırseverlerden bağış kabul ederek yardım kolileri ilettiklerine değinen Vali Münir Karaloğlu bugüne kadar 47 bin gıda paketinin vatandaşlara ulaştırıldığını ve yenlerinin ulaştırılmaya devam edeceğini belirtti. Maske dağıtımı konusunda da en düzenli çalışan illerden bir tanesinin Antalya olduğuna dikkat çeken Karaloğlu "Şu ana kadar eczaneler aracılığıyla 5 Milyon 650 bin vatandaşımıza maske ulaştırdık. 4 milyon maske de ulaştırılmaya devam ediyor. Ulaşan ve ulaştırılmaya devam eden 9 milyon 650 bin maske eczaneler üzerinden 60 bin 711 maske PTT aracılığıyla vatandaşımıza ulaştırılıdı. Yine on işçiden fazla çalışanı olan işletmelere 807 bin adet maske ulaştırdık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları için milli eğitim müdürlüğümüze bağlı meslek liselerimizde günde 40 bine yakın maske üretiyoruz. Polisin, Jandarmanın, kışladaki askerlerimizin, diğer kamu kurumlarımızda çalışan memurlarımızın ve kamu kurumlarımıza giren vatandaşlarımızın taleplerini kendi ürettiğimiz maskeler aracılığıyla karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA