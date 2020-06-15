Salgın yeniden hortladı! Pandemi hastanelerinin kapasitesi doldu!

1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Konya'da hastanelerin kapasiteleri doldu.

Daha önce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle dolduğu öğrenildi. Yeni tespit edilecek vakaların, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve o hastanelerde tedavi altına alınabilecekleri kaydedildi.

VAKA ARTIŞINI BAKANLIK TAKİP EDİYOR

İlçelerde tespit edilen hastalarında, ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Kentte yaşanan vaka artışının Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edildiği belirtildi.