Salgın yüzünden balkonundan keman çalan müzisyen alkış yağmuruna tutuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evinin balkonundan keman çalan müzisyen, dakikalarca alkışlandı.

Ayvalık'taki restoranlarda keman çalan bir müzisyen Hasan Cicin, 150 Evler Mahallesi Şehitler Cami 2. Sokak'ta oturduğu apartman dairesinin balkonundan keman konseri verdi.

Kemanın güzel sesiyle yaklaşık bir saat sokakları inleten Cicin, alkış yağmuruna tutuldu.

Apartmanın 4. katından gazetecilere açıklamaya yapan Cicin, salgın nedeniyle uzun süredir ailesiyle evde bulunduğunu söyledi.

Cicin, vatandaşlara da evde kalmasını tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"Bu salgın nedeniyle uzunca zamandır müzik yapamıyordum. Bugün kemanımı elime alıp, biraz prova yapmak istedim. Komşularımın da cesaretlendirmesiyle bu çalışmayı evimin içinden değil, balkondan yaptım. Onların da böylesi bir şeye ihtiyacı varmış. Böylece kendi çapımızda küçük bir eğlenti yapmış olduk."



Kaynak: AA