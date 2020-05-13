Salgına dikkat çekmek için dövizlerle yürüdüler

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci ve öğretim üyeleri, sosyal sorumluluk kapsamında pandemiye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için hazırladıkları dövizler ve broşürlerle sokağa çıktı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de öğrencilere destek verdi.

Van'da, son günlerde taziye nedeniyle vaka artışı gözlemlenirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, pandemiye dikkat çekmek için etkinlik başlattı. Öğrenciler, ellerinde hazırladıkları "Virüs bana bulaşmaz demeyin. Bir kişi bir şehri hasta edebilir', "Koronavirüsün şakası yok. Karantina, yoğun bakım, ölüm', "Van olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Dikkatli ve sabırlı olalım', "Deprem ve çığ felaketleri yaşamış ve ayağa kalkmış bu şehrin koronavirüs ile mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyoruz', "Van olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Dikkatli ve sabırlı olalım" dövizleriyle sosyal mesafeye de dikkat ederek yürüdü.

Valilik önünde toplanan öğrencilere Van Valisi ve Van Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de destek verdi. Vali Bilmez, pandemiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde her zamankinden daha çok kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Salgınla mücadelenin el birliğiyle mümkün olacağını belirten Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri bu manada bir sosyal sorumluluk projesi ile bu sürece çok kıymetli bir destek veriyorlar. Hazırlamış oldukları broşür ve dövizlerle, hemşerilerimizin bu sürece yönelik farkındalıklarını canlı tutmak için şehir merkezinde bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyorlar. Geçmişimiz olan büyüklerimizi ve geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak adına verilen bu mücadelede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilere destek olmak için buradayız. Van olarak inşallah bu salgınla mücadeleyi ancak dikkatli ve sabırlı olarak kazanabiliriz. Van'da özlediğimiz hayata dönmek için lütfen kurallara uyalım. Deprem ve çığ felaketleri yaşamış, ayağa kalkmış bu şehrin koronavirüs ile mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler, ellerindeki dövizlerle yürürken Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin ile YYÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mucip Tapan öğrencilerle birlikte pandemiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

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Kaynak: DHA