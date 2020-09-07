Salgının kontrolü için harekete geçildi! Sokağa çıkma yasağı geri geliyor

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, alınması düşünülen birtakım önlemler öne çıktı. Salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenilirken bu yasakların salgında artışın yaşandığı gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabileceği belirtildi.

ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Salgının yayılımının önüne geçilmesi ve kontrol altına alınması için şu önlemlerin alınması planlanıyor:

- Park ve piknik alanlarının yasaklanması

- AVM girişlerinin kontrol edilmesi

- Lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi

- Sokaklarda maske ve mesafe kontrolünün yapılması

TOPLUM MOTİVASYONUNU KAYBETTİ

Hürriyet Gazetesinin haberine göre uzmanlar, toplumun motivasyonunu kaybettiğini, bu nedenle de “kamusal yükleme” yapılması gerektiğini belirtiliyorlar. Ankara’daki vaka artışlarından sadece düğünlerin sorumlu tutulamayacağını, yaz tatilinde sahillere gidenlerle, memleketlerinden dönenlerin de artışa neden olduğu belirtiliyor. Benzer sorunun önümüzdeki haftalarda İstanbul ve Marmara bölgesindeki iller için de geçerli olacağı uyarısı yapılıyor. Uzmanlar buna, “kumsaldan ve kırsaldan dönenler arttırdı” benzetmesi yapıyor.

VAKA ARTIŞI ARAŞTIRILIYOR

Sağlık Bakanlığının başta Ankara olmak üzere, vaka sayılarında artış yaşanan illerde bu durumun nedenlerine yönelik araştırma yaptırdığı belirtildi. Araştırmanın, alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından önem arz ettiği belirtilirken vaka sayısında artış görülen illerin hangi ilçelerinde, hangi faaliyetlere sınırlama getirileceğine buna göre karar verilecek.