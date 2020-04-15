Salgınla Ülkücü mücadele

"Ülkü Ocakları"Ülkü Ocakları hiçbir STK ile kıyaslanamaz!" diyen Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan, COVID-19 salgınına karşı adeta gönüllüler ordusu kurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de üstesinden gelebilmek için çok ciddi bir mücadelenin sergilendiği Koronavirüs salgını sebebiyle toplumun bütün kesimleri adeta seferber oldu. Türkiye'nin fikir, eğitim ve kültür hareketlerinin başında gelen Ülkü Ocakları da, Erzurum'daki ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak yardımlarına koştu. Hazırlanan yardım kolilerini şehrin dört bir yanında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştıran Ülkücüler, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için de kenetlendiler.

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan tarafından Ülkücü gençlerin katılımıyla oluşturulan gönüllüler ordusu, evlerinden çıkamayan vatandaşların alışverişten ilaç ve tıbbi malzeme gereksinimine varıncaya kadar bütün ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Gökçan: Bu günleri de atlatacağız

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan, "İçinde bulunduğumuz dönemde en büyük ülkümüz dayanışmadır, kenetlenmedir, sosyal yardımlaşmadır. Birliğimiz geleceğimiz, beraberliğimiz aydın yarınlıklarımızdır. Bu vatan çok musibet gördü, bu millet nice badirelerden atladı, Allah'ın izni ve inayetiyle bu salgının da üstesinden gelecek, sağlık, sıhhat ve esenlik dolu günleri yeniden yaşayacağız. Yeter ki, dayanışma şuuruyla hareket edelim" ifadelerini kullandı.

Ülkücüler Ordusu Her Yerde

Erzurum Ülkü Ocakları'nın süreçte gönüllü ordulara dönüştüğünün altını çizen Başkan Gökçan, "Ülkücü kardeşlerimizle birlikte şehrimizde yardıma ihtiyaç duyan aileleri bir an olsun yalnız bırakmıyor, ihtiyaçlarını giderebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Oluşturduğumuz gönüllüler ordusu, Hilalkent'ten Ilıca'ya, Yunus Emre'den, Sanayi ve Dağ Mahallesi'ne varıncaya kadar nerede bir ihtiyaçlı aile varsa, onun için seferber oluyor. Arkadaşlarımız ayrıca evlerinden çıkamayan ve başımızın tacı olan yaşlılarımızın ihtiyaçları için de gece-gündüz koşturuyor" dedi.

Ülkü Ocakları Bir Fikir Hareketidir

Öte yandan Başkan Gökçan, Ülkü Ocakları'nın bir sivil toplum kuruluşu olmadığının altını çizerek, "Bu ocak, aziz milletimizin duası ve liderimizin öngörüsüyle necip milletimize hizmeti boynuna borç edinmişlerin ocağıdır. Bu ocakta mevki, makam ya da siyasi ikbal kaygısı yoktur. Bu ocak bir fikir hareketidir, bir eğitim ve kültür hareketidir. Ülkü Ocakları ferasetin, basiretin ve cesaretin mektebidir. Dolayısıyla Ülkü Ocakları STK değildir ve hiçbir STK ile de mukayese edilemez, edilmemelidir" uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA