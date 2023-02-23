Salhi Ouadie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salhi Ouadie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salhi Ouadie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salhi Ouadie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salhi Ouadie 10 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Salhi Mohammed Ouadie şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salhi Ouadie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salhi Ouadie, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salhi Ouadie'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Salhi Ouadie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salhi Ouadie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında ACS Carani
1 Eylül 2020 yılında ACS Poli
1 Şubat 2021 yılında Soimii Lipova
19 Ocak 2023 yılında Dumbravita
Salhi Ouadie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salhi Ouadie şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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