Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin konuşulduğu kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri duyurdu. Peki Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? | Tedbirler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SALI GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlerin konuşulduğu kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabine toplantımızın en önemli konusu koronavirüsle ilgili gelişmelerdi.

Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor.

Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor.

Aşı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gereken bağlantıları derhal kuruyoruz. 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz.

Hafta içi hergün akşam 21.00 ile sabah 5 arası genel sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Hafta sonu sokak kısıtlaması cuma akşam saat 21:00'de pazartesi sabah saat 05:00'e kadar geçerli olacak.

TEDBİRLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tedbirler Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.