MİT’in son operasyonu Atadede çetesine yapıldı. Hakim ve savcıların da içinde yer aldığı örgüte yönelik baskın yapıldı. Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar ile FETÖ’den ihraç eski üsteğmen Ali Eşki yakalandı. Peki, Salice Fedakar kimdir? Büyük Atadede çetesi kim? Çete üyeleri kimler? İşte, tüm detaylar...



PINAR TAŞÇI KOD ADLI SALİCE FEDAKAR KİMDİR? BÜYÜK ATADEDE ÇETESİ KİMDİR?

Milli İstihbarat Teşkilatı, hücre yapılanması şeklinde kurulan gizli bir oluşumu tespit etti. Bu oluşumun, “yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme” gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

ATADEDE ÇETESİ KİM?

Aralarında hâkim, savcı, avukat, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu bir oluşumdur. Başında olan kişi ise sahte MİT kimliği kullanan ‘Pınar Taşçı’ kod isimli Salice Fedakâr olduğu belirlendi.

ATADEDE ÇETESİ NEREDE KURULDU?

Teknik ve fiziki takibin ardından kendilerine “Atadedeler” ismini veren örgüt ortaya çıkarıldı. Elazığ’da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.

SALİCE FEDAKAR YAKALANDI MI?

Salice Fedakâr ile FETÖ’den ihraç eski üsteğmen Ali Eşki, Samsun’da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Fedakâr ve Eşki tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Resmi olarak başka biriyle evli olan Fedakâr’ın hamile olduğu da ortaya çıktı.

BÜYÜK ATADEDE KİM?

En tepede “Büyük Atadede”nin bulunduğu ve “Derin devletin ticari istihbarat ayağını yürütüyoruz” diyen “gizli oluşuma” üye olan 370 kişinin ismine de ulaşıldı. Bu kişilerden çoğu kendilerinin de mağdur edildiğini belirterek, emniyette mağdur sıfatıyla ifade verdi. “Büyük Atadede” diye birisinin olmadığı “hayali” bir kişilik oluşturulduğu, üyeler arası oluşturulan “WhatsApp grubunda Büyük Atadede olarak kayıtlı telefon hattının Salice Fedakâr tarafından kullanıldığı, Fedakâr’ın, gruba “Büyük Atadede” adına mesajlar attığı ortaya çıktı.

BÜYÜK ATADEDE ÇETE ÜYELERİ KİMLER?

Örgüt içinde aktif görev alan, toplantılara katılıp, yeni üyelerle tanışan o dönem İzmir’de görevli bir ağır ceza mahkemesi başkanı hâkimi ve 2 Cumhuriyet savcısı da belirlendi. Hâkimin Ankara’da, savcıların ise Amasya ve Kilis’te görev yaptıkları, bu isimlerle ilgili dosyanın soruşturma izni için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gönderildiği öğrenildi.