Salif Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salif Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salif Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salif Cisse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salif Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salif Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salif Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salif Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salif Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salif Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salif Cisse 12 Temmuz 1992 tarihinde Dreux şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salif Cisse Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 360 Football yapmaktadır. Salif Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salif Cisse'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salif Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salif Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Salif Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salif Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Le Mans B

8 Temmuz 2013 yılında Limoges FC

14 Ekim 2014 yılında Luçon VF

31 Ağustos 2015 yılında DC Motema Pembe

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2016 yılında ASM Belfort

16 Ağustos 2018 yılında Athl. Marseille

14 Ocak 2019 yılında US Granville

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Tsarsko Selo

19 Ekim 2020 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2022 yılında Hegelmann

19 Ocak 2023 yılında Kapaz PFK

Salif Cisse kimdir

Salif Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salif Cisse şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Salif Cisse nereli

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