Salif Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salif Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salif Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salif Sidibe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salif Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salif Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salif Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salif Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salif Sidibe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salif Sidibe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salif Sidibe 15 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Salif Kader Sidibe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salif Sidibe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IntProFoot yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salif Sidibe'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salif Sidibe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salif Sidibe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Salif Sidibe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salif Sidibe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2018 yılında Viareggio

19 Ocak 2019 yılında Empoli U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Kasım 2021 yılında Nuova Florida

1 Şubat 2022 yılında SK Lisen B

1 Temmuz 2022 yılında SK Lisen

Salif Sidibe kimdir

Salif Sidibe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salif Sidibe şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Salif Sidibe nereli

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