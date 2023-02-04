Salifou Soumah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salifou Soumah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salifou Soumah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salifou Soumah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salifou Soumah 3 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salifou Soumah Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER'ART yapmaktadır. Salifou Soumah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 31 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Salifou Soumah'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Salifou Soumah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Salifou Soumah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salifou Soumah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salifou Soumah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

23 Temmuz 2022 yılında SC Bastia

28 Ağu 2022 yılında Le Havre B

31 Ekim 2022 yılında AC Le Havre

Salifou Soumah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salifou Soumah şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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