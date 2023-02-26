Salifu İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salifu İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salifu İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salifu İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salifu İbrahim 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salifu İbrahim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eyeconic Sports Management Ltd yapmaktadır. Salifu İbrahim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 27 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Salifu İbrahim'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salifu İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salifu İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salifu İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salifu İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2021 yılında Hearts of Oak

Salifu İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salifu İbrahim şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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