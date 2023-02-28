Salifu Moro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salifu Moro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salifu Moro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salifu Moro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salifu Moro 15 Aralık 1998 tarihinde Tarkwa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salifu Moro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salifu Moro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Salifu Moro'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salifu Moro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salifu Moro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salifu Moro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salifu Moro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Medeama

1 Ocak 2017 yılında Bechem United

19 Mart 2019 yılında AFAD Djékanou

1 Temmuz 2020 yılında Bechem United

29 Ağustos 2021 yılında El Ittihad

Salifu Moro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salifu Moro şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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