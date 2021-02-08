SON DAKİKA! Kartal'da gösteri ve yürüyüşlere bir hafta boyunca yasak geldi!11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni teknolojik ürünler!Tottenham West Bromwich Albion maç özeti izle 2-0!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama8 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞAltın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıSuper Bowl 2021 kim kazandı? Super Bowl 2021 özetiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 8 Şubat 2021
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Salih Akyüz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz hayatı

Salih Akyüz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz hayatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan habere göre, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'na atanan isimlerden bir tanesi olan ve internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktıkları, Salih Akyüz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularına biz de haberimizde yer verdik.

Salih Akyüz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz hayatı

Resmi Gazete'de yayımlanan son kararnameye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'na yeni isimler atandı. Üyelerden bir tanesi olan Salih Akyüz'ün hayatı da bu kapsamda merak konusu haline geldi. Peki Salih Akyüz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz hayatı...

SALİH AKYÜZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

17 Ocak 1983'te Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya gelen Salih Akyüz 34 yaşındaki Salih Akyüz, ilkokulu memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde okuduktan sonra Oltu Cihanağa Kuran Kursu'nda hafızlığını tamamladı.

1996'da orta kısmına başladığı Oltu İmam Hatip Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu.

2004'te Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kaydolan Salih Akyüz, aynı yıl Kayseri Hacılar Camii Kebir'de İmam-Hatip olarak memuriyete başladı.

2007 yılında Nevşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, ''Camiiler ve Din Görevlileri Haftası'' münasebetiyle düzenlemiş olduğu Kuran'ı Kerim'i Doğru ve Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye 1.'si oldu ve 2008 yılında Malezya'da yapılan Uluslararası Kuran'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ülkemizi temsil etti.

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU ÜYESİ SALİH AKYÜZ HAYATI

2008 yılında İstanbul Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Aşere Takrib Tayyibe bölümüne kaydoldu ve 13 Ekim 2011 taihinde 10. dönem kıraat bölümü mezunu olarak icazet aldı.

2011-2012 yıllarında Kayseri Hunat Hatun Camii''nde imam-hatiplik ve 2012-2015 yıllarında Pendik Ahmet Yesevi Kuran Kursu'nda kuran kursu öğreticiliği görevlerinde bulundu.

2015 yılında Tire Eğitim Merkezine Öğretmen olarak atandı.

2015 - 2017 yılları arasında Tire Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yaptı.

2017 Mayıs ayında Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezine Öğretmen olarak atanan ve görevini halen sürdürmekte olan Salih AKYÜZ evli ve iki çocuk babasıdır.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT