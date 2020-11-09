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Salih Dayan kimdir? Salih Dayan tutuklandı mı, tahliye mi oldu?

Mersin'de öz kızlarına, yeğenine ve baldızına defalarca tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 55 yaşındaki Salih Dayan delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Peki Salih Dayan kimdir? İşte Salih Dayan tutuklandı mı, tahliye mi oldu? sorularının yanıtları ve olayın detayları...

Salih Dayan kimdir? Salih Dayan tutuklandı mı, tahliye mi oldu?

Mersin yıllar sonra ortaya çıkan, babanın öz kızlarına cinsel istismar olayı ile çalkalanıyor. Yaşları 28 ile 34 arasında değişen 3 kız kardeş, yıllarca öz babaları Salih Dayan'ın tecavüzüne maruz kaldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ardından başlayan dava süreci sonucunda Dayan önce tutuklandı ardından delil yetersizliği nedeniyle salındı.

SALİH DAYAN KİMDİR?

İddiaya göre, 28-30-34 yaşındaki kız kardeşler 6-7 yaşlarından beri babaları tarafından istismara maruz kaldı. Salih Dayan 'Ben sizin babanızım sevişmeyi öpüşmeyi başkasından öğreneceğinize benden öğrenin' diyerek yıllarca öz kızlarına cinsel istismarda bulundu. 

Yıllarca maruz kaldıkları şiddet ve cinsel istismar aile bireylerinin sohbeti sırasında ortaya çıktığı söyleniyor. Kız kardeşlerden H.G’nin olayı anlatmasının ardından diğer kardeşler de aynı duruma maruz kaldıklarını, öz babaları olan Salih Dayan isimli şahsın, kendilerine çok küçük yaşlardan itibaren cinsel tacizde bulunduğunu iddia ediyorlar.

Salih Dayan kimdir? Salih Dayan tutuklandı mı, tahliye mi oldu?

SALİH DAYAN TUTUKLANDI MI?

10 Ocak 2020’de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran aile üyelerinin şikayetine istinaden öz babaları Salih Dayan, emniyet güçlerince 22 Ocak 2020 tarihinde göz altına alınmış,  ancak ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bugün görülen davadan çıkan tutuksuz yargılanma kararı sonrasında #3kardeşadaletarıyor başlığı altında sosyal medyada kampanya başlattı.

Ailenin avukatı Semra Kabasakal: “Çocuklar yıllarca babalarının işkence ve tacizine maruz kalmış. Birbirlerine anlattıktan sonra olay ortaya çıkıyor. Hukuk mücadelesine girişmişler. Biz her zaman çocuklarımızın yanında olacağız.” ifadelerinde bulundu.

Salih Dayan kimdir? Salih Dayan tutuklandı mı, tahliye mi oldu?

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