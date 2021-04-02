Milletvekiliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda babasının tutuklanacağını yazdı.

Salih Gergerlioğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Babamı tutuklamaya geldiler" ifadesine yer verdi.

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.

Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi ile ilgili karar 17 Mart Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Merclisi Genel Kurulu'nda okunmuştu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düşmüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunan karar sonrası HDP'li vekiller ile protesto yapmıştı. "TBMM'yi terk etmiyoruz, direneceğiz" diyen Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller 5 saatlik beklemenin sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılmıştı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 21 Mart Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözaltına alınmıştı. Gergerlioğlu'nun 21 Mart Pazar sabahı polis tarafından gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

HDP'li Hüda Kaya, ''Abdest alırken, en savunmasız haldeyken derdest edildi, namazını kılmasına ve üstünü giyinmesine bile fırsat verilmedi.'' ifadesini kullanmış TBMM Başkanı Mustafa Şentop da "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclisi eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez." demişti.

Gergerlioğlu eyleminin 5'inci gününde gözaltına alınmış ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, söz konusu olay ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Şentop konuşmasında, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin kesin hüküm ile sona erdiğini ifade eden Şentop devam eden açıklamasında, "Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği hukuk dahilinde yapılır, yapılmıştır. Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez" ifadelerine yer vermişti.

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve TBMM'de gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu 21 Mart Pazar günü serbest bırakıldı.

Bunun dışında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetmişti.