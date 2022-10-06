Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!

Salih Gözcü, ilk kez araba satın alacaklara 5 yıl satmamak şartıyla ÖTV'siz araç alma imkanı getirileceğini iddia etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!

İkinci el otomobil piyasası ve sıfır araç piyasasında yaşanan daralma devam ederken hükümetin vatandaşların araç satın alması için önemli bir ÖTV adımı atacağı öne sürüldü. Salih Gözcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," İlk defa araba alacaklara , 5 yıl satmamak kaydı ile ötv'siz araç alma imkanı geliyor." ifadelerini kullandı.

Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!

MERAKLI BEKLEYİŞ BAŞLADI

Söz konusu paylaşım vatandaşlar arasında heyecan yaratırken hükümetin bu konuda atacağı adım merakla beklenmeye başlandı.

Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!

CANDAŞ TOLGA IŞIK DUYURMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TV100'de bir köşe yazısı kaleme alan Gazeteci Candaş Tolga Işık, Hazine ve Maliye Bakanlığının otomobilden cep telefonuna kadar birçok kalemde ÖTV indirimi olması için çalıştığını öne sürmüştü. Işık yazısında," Maliye kaynakları otomobilden cep telefonuna kadar birçok kalemde başta ÖTV olmak üzere çeşitli vergi indirimleri hatta bazı vergileri kaldırmaya gidecek kadar adımlar için çalışıldığını ifade ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!

ARAÇLARDA ÖTV ORANI KAÇ?

1600 cm3’e kadar araçlar için, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45;

120 bin-150 bin TL arası yüzde 50,

150 bin-175 bin TL arası yüzde 60,

175 bin-200 bin TL arası yüzde 70, diğer araçlar için yüzde 80.

Motor silindir hacmi 1600 cm3-2000 cm3 arası araçlarda ÖTV oranı 170 bin TL’ye kadar yüzde 130, 170 bin TL üzeri yüzde 150.

Motor silindir hacmi 2000 cm3’ten fazla araçlarda ÖTV oranı yüzde 220.

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