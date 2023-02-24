Salih Hadzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Hadzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salih Hadzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salih Hadzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salih Hadzic 1 Ocak 2005 tarihinde Kakanj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Salih Hadžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salih Hadzic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salih Hadzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj U19 takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Salih Hadzic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salih Hadzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salih Hadzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salih Hadzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salih Hadzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK MDK U17

7 Temmuz 2021 yılında FK MDK U19

Salih Hadzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salih Hadzic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Salih Hadzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U15 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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