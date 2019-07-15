Salih Kalyon Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SALİH KALYON KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1946

Salih Kalyon kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Salih Kalyon doğum yeri : Ağrı

SALİH KALYON BİYOGRAFİSİ

Salih Kalyon, 1946 yılında Ağrı’da doğmuştur. Aslen Trabzon, Çaykara, Koldere köyündendir. Babası Abdurrahman Kalyoncu’dur. Salih Kalyon'un babası saatçilik yapmak üzere Koldere köyünden yıllar önce Ağrı’ya gittiği için orada doğmuştur.

Ortaokuldan sonra tahsiline devam etmemiştir. 1964 yılında 18 yaşındayken İstanbul’a gelmiştir. Tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde ve dizilerde oynamıştır.

1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. 1964 yılında Asaf Çiyiltepe - Güner Sümer ikilisinin yönettiği Ankara Sanat Tiyatrosu’na girerek Cahit Atay’ın “Sultan Gelin” oyunuyla profesyon el oyuncu oldu. Bir yıl sonra Dostlar Tiyatrosu ile çalışmaya başladıysa da, kısa bir süre sonra tekrar AST’a döndü. “Ayak Bacak Fabrikası”, “Kuyruklu Yıldız”, “72. Koğuş”, “Müfettiş”, “Mayın”, “Durand Bulvarı”, “Tozlu Çizmeler”, “Linç” ve “Ana” oynadığı oyunlardan bazıları.

1976 yılında (A.Ç.T.) Ankara Çocuk Tiyatrosu adı altında kendi topluluğunu kurdu ve 20 yıl devam ettirdi. 1996 yılında tiyatro çalışmalarına iki yıl ara verdikten sonra, 1999 yılında "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" oyunuyla yeniden sahnelere döndü.

1989-2002 yılları arasında “Bizimkiler” dizisinde Sedat rolünde oynadı.

Ankara Sanat Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan’ın BKM oyuncuları topluluğunda çalıştı.

2008 yılında Oyuncu Tolga Çevik'le “Komedi Dükkanı” adlı eğlence programında beraber oynadı.

Salih Kalyon, 1971 yılında İnci Kalyon ile evlendi. Bir kızı vardır. Eşi İnci Kalyon 23 Eylül 2018 tarihinde vefat etti.

Tiyatro Oyunları :

2011 - Atçalı Kel Mehmet Efe İsyanı : (EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK DANSLARI TOPLULUĞU TÜHAD)

2002 - Bana Bir Şeyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan - BKM

1998 - Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? : Yılmaz Erdoğan - BKM

1975 - Bir Şeftali Bin Şeftali : (Behrengi) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1975 - Aladağlı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1974 - Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu

1974 - Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1970 - Birinci Kurtuluştan :Ergin Orbey - Ankara Sanat Tiyatrosu

1970 - Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu

1970 - Tozlu Çizmeler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1969 - Sınırdaki Ev : Slawomir Mrozek - Ankara Sanat Tiyatrosu

1968 - Simavnalı Şeyh Bedreddin : (Orhan Asena) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1968 - Eskici Dükkanı : (Orhan Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1967 - Durand Bulvarı : (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1967 - Mayın (OYUN) : (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1965 - Keloğlan : Birkan Özdemir - Ankara Sanat Tiyatrosu

1965 - Arturo-Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1964 - Ayak Bacak Fabrikası : Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu

1964 - Sultan Gelin : Cahit Atay - Ankara Sanat Tiyatrosu



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Düğüm Salonu (Cemil) (Sinema Filmi)

2017 - Şevkat Yerimdar (Cevdet Uçar) (TV Dizisi)

2017 - Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor T... (Necati Sözer) (Sinema Filmi)

2017 - Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Sinema Filmi)

2016 - Olanlar Oldu (Sinema Filmi)

2016 - Deli Dumrul (Sinema Filmi)

2015 - Güvercin Uçuverdi (Sezai Taşkın) (Sinema Filmi)

2015 - Gaza Gelen Adam (Sinema Filmi)

2015 - Altın Horoz (Sinema Filmi)

2015 - 8 Saniye (Mikail) (Sinema Filmi)

2014 - Yeşil Deniz (Vural) (TV Dizisi)

2014 - Son Umut (Dr. Ibrahim) (Sinema Filmi)

2014 - Piyasadan Büyük Alacağımız Var (Savaş Usta) (Sinema Filmi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Dede) (Sinema Filmi)

2014 - Böcek (Sinema Filmi)

2013 - Koğuş Akademisi (Başkomiser) (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Battal) (Sinema Filmi) 2013

2013 - Galip Derviş 2. Sezon (Salim Derviş) (TV Dizisi)

2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Kemal) (TV Dizisi)

2012 - Moskova'nın Şifresi: Temel (İmam Necati Sözer) (Sinema Filmi)

2012 - El Yazısı (Tuzsuz) (Sinema Filmi)

2012 - Diğer Yol - Bir Trabzon Filmi (Sinema Filmi)

2012 - Canım Benim (Recai) (TV Dizisi)

2011 - İstanbul'un Altınları (Ahmet Erciyes) (TV Dizisi)

2011 - Sümela'nın Şifresi:Temel (Sinema Filmi)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (Halil Dede) (Sinema Filmi)

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Polis Komiseri) (Sinema Filmi)

2010 - Küstüm Çiçeği (İsmail) (TV Dizisi)

2010 - Eyyvah Eyvah (Halil Dede) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Ezel (Serdar Tezcan) (TV Dizisi)

2009 - Alayına İsyan (Muhtar Sıtkı) (TV Dizisi)

2009 - Adab-ı Muaşeret (Nurettin) (Sinema Filmi)

2008 - Üvey Aile (Neşet Velizade) (TV Dizisi)

2008 - Süper Ajan K9 (General) (Sinema Filmi)

2008 - Gece Gündüz (Şefik) (TV Dizisi)

2007 - Komedi Dükkanı (Beyefendi) (TV Dizisi)

2007 - Beyaz Melek (Hacı) (Sinema Filmi)

2007 - Aşk Eski Bir Yalan (Ayhan Dayı) (TV Dizisi)

2006 - Çinliler Geliyor (Koreli) (Sinema Filmi)

2006 - Fırtına (Hasan) (TV Dizisi)

2005 - İlk Göz Ağrısı (TV Dizisi)

2005 - Sen misin Değil misin? (Avni) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Cemil) (Sinema Filmi)

2004 - Sevinçli Haller (Selim) (TV Dizisi)

2004 - Azize (Ali Efendi) (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)

2003 - Ölümsüz Aşk (Kamuran) (TV Dizisi) (11 Bölüm)

2003 - Vizontele Tuuba (Casim) (Sinema Filmi)

2003 - Hayat A.Ş. (TV Dizisi)

2003 - Bana Bir Şeyhler Oluyor (Video)

2002 - Gönderilmemiş Mektuplar (Sinema Filmi)

2001 - Koltuk Sevdası (TV Dizisi)

2000 - Vizontele (Casım) (Sinema Filmi)

2000 - Güneş Yanıkları (Nedim) (TV Dizisi)

1999 - Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? (Video)

1995 - Oğlum Adam Olacak (Öğretmen/Telefonla Konuşan Adam/Devrimci) (TV Dizisi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

1993 - Yazlıkçılar (Şahin) (TV Dizisi)

1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Sarhoş 1) (Sinema Filmi)

1991 - Uzlaşma (Sinema Filmi)

1990 - Gizli Yüz (Eskici) (Sinema Filmi)

1990 - Başka Olur Ağaların Düğünü (TV Dizisi) 1990

1989 - İz Peşinde (TV Dizisi)

1990 - 2002 - Bizimkiler (Sedat) (TV Dizisi)

1987 - Kuruluş / Osmancık (Bülent Oran Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1987 - Bir Muharririn Ölümü (TV Dizisi)

1987 - Belene (Asım Bayramoğlu) (TV Dizisi) (4 Bölüm)

1986 - Merdoğlu Ömer Bey (Sinema Filmi)

1986 - Asiye Nasıl Kurtulur (Dursun Ali Sarıoğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Çıplak Vatandaş (Mahalleli) (Sinema Filmi)

1985 - Züğürt Ağa (Can Kolukısa Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Bir Avuç Cennet (Sinema Filmi)

1985 - Bay Alkolü Takdimimdir (Haluk) (TV Dizisi)

1982 - Islak Mendil (Yıldırım Gencer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1980 - Talihli Amele (Mehmet Ali'nin Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1977 - Güneşli Bataklık (Devrimci) (Sinema Filmi)

1976 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Balıkçı) (Sinema Filmi)