Salih Memişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Salih Memişoğlu öldü mü?

Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda 2 kişi vuruldu.

SALİH MEMİŞOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunlardan ikisi biyoenerji ve metafizik uzmanı olarak tanınan Salih Memişoğlu, O.F.Z., O.Ö.'ye isabet etti.

Saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Memişoğlu ve O.F.Z olay yerinde can verdi.

SALİH MEMİŞOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1967 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Salih Memişoğlu aslen Ofludur. Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanı olarak tanınmaktadır.

Sihir, büyü ve cinler gibi metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım, vb., belirtilerle ortaya çıkan rahatsızlıkları tedavi ediyorduç

Memişoğlu hastalarının problemlerinin kaynağının, metafizik unsurlara ya da tıbbi veya psikolojik nedenlere mi dayandığının tesbiti konusunda hassas davranmakta ve hastalarını doğru yönlendirmeye büyük önem veriyordu.

Salih Memişoğlu biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştur. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların gözardı edilmesi olduğunu savunuyordu.

Dünyanın pe kçok yerinde metafizik alanında yapılan çalışmalar, girişimler ve araştırmalar olduğunu gören Memişoğlu, Türkiye'de de bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların artmasını desteklemekle birlikte, bu eksiklikten kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde, alanının öncü uzmanı olarak insanlara yardım ediyordu.

İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizikçi Salih Memişoğlu hayatını kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı