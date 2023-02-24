Salih Muminovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Muminovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salih Muminovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salih Muminovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salih Muminovic 8 Ekim 1991 tarihinde Srebrenica şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Salih Muminović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salih Muminovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Salih Muminovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Salih Muminovic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salih Muminovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salih Muminovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salih Muminovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salih Muminovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında OFK Gradina

3 Mart 2017 yılında NK Ingram Duboki Potok

12 Ocak 2019 yılında OFK Gradina

Salih Muminovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salih Muminovic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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