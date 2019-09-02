Salih Özden: Belediye olarak ata sporlarımıza sahip çıkacağız

Kütahya'da bu yıl 5. düzenlenen Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali sona erdi.

Kütahya Belediyesi ve Türkiye Okçuluk Federasyonunca Kütahya Belediyesi Geleneksel Ata Sporları Tesisleri'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde de menzil atışları yapıldı.

4 ülke ve bazı illerden 61 spor kulübüne mensup bin 300'e yakın sporcunun yarıştığı festival, Sultan Atlı Okçuluk Kulübü'nün gösterileri ve ödül töreniyle tamamlandı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, törende yaptığı konuşmada, ata sporlarını yaşatan sporcu gruplarını Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Okçuluğun Türk tarihi için büyük önem taşıdığını dile getiren Özen, "Ecdat kalelerini bu oklarla savundu, düşman hatlarını bu oklarla yardı. Ecdadımız ayrıca Orta Asya steplerinden Viyana önlerine bu atlarla geldi. Sibirya düzlüklerinden Yemen çöllerine yine bu atlarla gitti. Biz bu tür etkinlikleri hem geleneklerimizi, töremizi yaşatmak hem de milli birlik ve beraberliğimizi sağlaması açısından çok önemsiyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda bu faaliyetleri geliştirerek sürdürmek en büyük arzumuz. Belediye olarak bu organizasyonlara sahip çıkacağız" diye konuştu.

Kütahya Germiyan Ata Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Selim Erduğan ise, yeni festivalin hazırlıklarını şimdiden başladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda derece elde eden sporcuları ödülleri verildi.

Kaynak: İHA