Salih Sazak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Sazak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salih Sazak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salih Sazak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salih Sazak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Sazak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salih Sazak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salih Sazak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salih Sazak 1 Nisan 1995 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salih Sazak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salih Sazak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 21 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Salih Sazak'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salih Sazak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salihsazak7/

Salih Sazakboyu ve yaşı kaç

Salih Sazak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salih Sazak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Salih Sazak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salih Sazak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kepez Belediye

18 Eylül 2015 yılında Serik Belediye

21 Ocak 2016 yılında Kepez Belediye

Salih Sazak kimdir

Salih Sazak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salih Sazak şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Salih Sazak nereli

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