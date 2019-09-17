Salih Uçan: Formum yerinde, oynamam yakındır

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan, "Şu anda dörtte dört gidişatımız var. İyi gidiyoruz ayaklarımız yere bassın böyle devam etmek istiyoruz. Takıma alıştım. Güzel geniş bir kadroya sahibiz. Formumun yerinde olduğunu düşünüyorum. Yakındır oynamam" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Salih Uçan, Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerinden bahsetti. Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini dile getiren Salih Uçan, "İlk yarı bitmeden 1-1 oldu. Bu bizim için çok önemliydi. Burada maç döndü bizim adımıza. İkinci yarı golü bulduk bu bizim için avantaj oldu. Yetenekli oyunculara sahibiz, skoru lehimize çevirdiğimizde pas oyununa dönebiliyoruz. Şu anda dörtte dört gidişatımız var. İyi gidiyoruz ayaklarımız yere bassın böyle devam etmek istiyoruz. Takıma alıştım. Güzel geniş bir kadroya sahibiz. Formumun yerinde olduğunu düşünüyorum. Yakındır oynamam" dedi.

OZAN TUFAN: ALANYA BENİM İKİNCİ EVİM

Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ise gazetecilerin sorularını turuncu yeşilli takımın başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yanında cevapladı. Başkan Çavuşoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın çabalarıyla Alanya'ya geldiğine değinen Ozan Tufan, "Bana burada sahip çıktılar, evlatları gibi gördüler. Onların sayesinde de bugün Fenerbahçe'nin kaptanlığını yaptım, Fenerbahçe'de ilk 11 oynadım. Onlar benim bu şekilde olmamı isterlerdi. Onlara teşekkür ederim. Burası benim ikinci evim gibi. Beni kendi evlatları gibi gördüler. Çok sahip çıktılar bütün taraftara teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

DHA