Salih Uçan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Salih Uçan Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Salih Uçan hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SALİH UÇAN KİMDİR?
Doğum tarihi : 06.Ocak.1994
Salih Uçan kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Oğlak
Meslek : Futbolcu
Salih Uçan doğum yeri : Marmaris, Muğla
SALİH UÇAN BİYOGRAFİSİ
Fenerbahçenin futbolcusu olup Roma’da kiralık olarak oynamaktadır.
Salih Uçan, 6 Ocak 1994 tarihinde Muğla, Marmaris’de doğmuştur. Babasının adı Durmuş Uçan’dır. Marmaris’de büyüyen Salih Uçan, futbola Marmaris Belediyespor’da başladı ve sonra 2008 yılında Bucaspor’a transfer oldu. 2010-2012 yıllarında iki sezon Bucaspor’da oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye 1,4 milyon Euro + Okan Alkan karşılığında transfer oldu.
Salih Uçan, 6 Temmuz 2014 tarihinde İtalya’nın Roma futbol kulübüne 4.750.000 Euro karşılığında 2 yıllığına kiralık olarak gönderilmiştir. Muğlalı olması dolayısıyla 48 numaralı forma giymektedir.
Salih Uçan, 2013 sezonunun sonuna kadar 50 kez milli takım forması giymiştir.
Altyapı Kariyeri :
2004-2008 - Marmaris Belediyespor
2008-2010 - Bucaspor
Profesyonel Futbol Kariyeri :
2010-2012 - Bucaspor
2012 - 2014 - Fenerbahçe
2014 - 2016 - Roma (kiralık)
Millî Takım Kariyeri :
2008 - 2009 - Türkiye U-15
2009 - 2010 - Türkiye U-16
2010 - 2011 - Türkiye U-17
2011 - 2011 - Türkiye U-18
2011 - 2013 - Türkiye U-19
2012 - 2013 - Türkiye U-20
2013 - 2013 - Türkiye U-21
2013 - 2013 - Türkiye
HABERE YORUM KAT