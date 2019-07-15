Salih Uçan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SALİH UÇAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 06.Ocak.1994

Salih Uçan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Futbolcu

Salih Uçan doğum yeri : Marmaris, Muğla

SALİH UÇAN BİYOGRAFİSİ

Fenerbahçenin futbolcusu olup Roma’da kiralık olarak oynamaktadır.

Salih Uçan, 6 Ocak 1994 tarihinde Muğla, Marmaris’de doğmuştur. Babasının adı Durmuş Uçan’dır. Marmaris’de büyüyen Salih Uçan, futbola Marmaris Belediyespor’da başladı ve sonra 2008 yılında Bucaspor’a transfer oldu. 2010-2012 yıllarında iki sezon Bucaspor’da oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye 1,4 milyon Euro + Okan Alkan karşılığında transfer oldu.

Salih Uçan, 6 Temmuz 2014 tarihinde İtalya’nın Roma futbol kulübüne 4.750.000 Euro karşılığında 2 yıllığına kiralık olarak gönderilmiştir. Muğlalı olması dolayısıyla 48 numaralı forma giymektedir.

Salih Uçan, 2013 sezonunun sonuna kadar 50 kez milli takım forması giymiştir.



Altyapı Kariyeri :

2004-2008 - Marmaris Belediyespor

2008-2010 - Bucaspor

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2010-2012 - Bucaspor

2012 - 2014 - Fenerbahçe

2014 - 2016 - Roma (kiralık)

Millî Takım Kariyeri :

2008 - 2009 - Türkiye U-15

2009 - 2010 - Türkiye U-16

2010 - 2011 - Türkiye U-17

2011 - 2011 - Türkiye U-18

2011 - 2013 - Türkiye U-19

2012 - 2013 - Türkiye U-20

2013 - 2013 - Türkiye U-21

2013 - 2013 - Türkiye