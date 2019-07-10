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  3. Salih Uçan Süper Lig'de! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Salih Uçan Süper Lig'de! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Alanyaspor, futbolcu Salih Uçan’ı 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Salih Uçan Süper Lig'de! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 25 yaşındaki milli futbolcu Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Salih Uçan'ın Empoli ile sözleşmesi sona ermişti. Uçan, böylece Süper Lig’e geri döndü.

ALANYASPOR SOSYAL MEDYA HESABINDAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Alanyaspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Salih Uçan! Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi.

Salih Uçan Süper Lig'de! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Fenerbahçe Kulübü, Miha Zajc'i transfer ederken Empoli'ye Salih Uçan'ın bonservisi ve para vermişti. 1 Temmuz 2019 itibariyle kulübüyle sözleşmesi biten Salih Uçan, bu sezon Empoli formasıyla 14 maça çıkarken 1 gol atıp, 1 asist yaptı. 

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