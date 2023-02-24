Salih Viteskic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Viteskic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salih Viteskic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salih Viteskic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salih Viteskic 12 Nisan 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Salih Viteškić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salih Viteskic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Salih Viteskic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salih Viteskic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Salih Viteskic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salih Viteskic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salih Viteskic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salih Viteskic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

14 Temmuz 2022 yılında Mladost Kakanj

31 Mayıs 2023 yılında FK Sarajevo

Salih Viteskic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salih Viteskic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Salih Viteskic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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