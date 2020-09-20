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Salih Yoluç kimdir? Kaç yaşında?

Salih Yoluç kimdir? TF Sport takımı adına GTE-Am kategorisinde mücadele eden Salih Yoluç, Le Mans'da yarış kazanan ilk Türk pilot oldu. Peki Salih Yoluç kimdir? Kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

Salih Yoluç kimdir? Kaç yaşında?

Salih Yoluç kimdir? Salih Yolunç, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda birinciliğe ulaşan ilk Türk pilot oldu. Sevindiren haber sonrası Salih Yoluç merak konusu oldu. Peki Salih Yoluç kimdir? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SALİH YOLUÇ KİMDİR?

22 Ağustos 1985 yılında dünyaya gelmiştir.

Salih Yoluç'un da pilotları arasında yer aldığı TF Sport takımı, 2020 Le Mans 24 Saat Yarışı'ndaki GTE-Am (amatör) kategorisinde birinci oldu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 2019-20 sezonunun 7. ayağı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,626 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlendi.

Toyota, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı mücadeleyi, Sebastian Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima pilotajındaki aracıyla lider tamamladı.

24 saat sonunda 387 tur atan Toyota Gazoo takımının prototip sınıfındaki 8 numaralı aracı, 88. kez yapılan yarışta üst üste 3. zaferini elde etti.

Salih Yoluç kimdir? Kaç yaşında?

Gustavo Menezes, Norman Nato ve Bruno Senna'nın sürdüğü Rebellion takımının 1 numaralı otomobili, 382 turla 2'nci, Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in kullandığı Toyota Gazoo takımının 7 numaralı aracı ise 381 turla 3. sırayı aldı.

Salih Yoluç'un yanı sıra Jonathan Adam ve Charlie Eastwood'un pilotajındaki TF Sport takımı, 339 turla amatör sınıfta birinci, genel klasmanda da 24. sırada yer aldı.

Salih Yoluç kimdir? Kaç yaşında?

Salih böylece Le Mans 24 Saat Yarışı'nda birinciliğe ulaşan ilk Türk pilot oldu.

LEMANS 24 SAAT YARIŞLARI

24 Heures du Mans yani Le Mans 24 Saat Yarışları; dünyanın en ünlü spor otomobil dayanıklılık yarışlarından biridir.

Pist uzunluğu 13,469 km'dir. Üc kategorisi vardır: Spor Otomobil, Kamyon ve Motosiklet. Yarışan araçlar prototiptir. 1923'ten bu yana düzenlenmektedir. 1939'la 1949 yılları arasında II. Dünya Savaşı nedeniyle düzenlenmemiştir.1955'te kaza sonucu 83 ölü ve 120'den fazla yaralı olmuştur.

Yıllık olarak Le Mans, Fransa yakınlarındaki Circuit de la Sarthe pistinin French Sarthe département bölümünde yapılır. Automobile Club de l'Ouest (A.C.O) tarafından düzenlenir.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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