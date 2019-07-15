Salih Zeki Çolak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır? Salih Zeki Çolak Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Salih Zeki Çolak hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…

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SALİH ZEKİ ÇOLAK KİMDİR? Doğum tarihi : 20.Temmuz.1954

Salih Zeki Çolak kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Komutan

Salih Zeki Çolak doğum yeri : Akçaabat, Trabzon SALİH ZEKİ ÇOLAK BİYOGRAFİSİ 17 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. 2 Ağustos 2017 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olmuştur.

Salih Zeki Çolak, 20 Temmuz 1954 tarihinde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğmuştur. 1974 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1975 yılında Topçu ve Füze Okulu’ndan mezun oldu.

1975-1977 yıllarında Adana'daki 6'ncı Kolordu Topçu Alayı'nda Batarya Subaylığı ve Batarya Komutanlığı (Teğmen), 1977-1980 yıllarında Kara Harp Okulu Öğrenci Alayı 4'üncü Tabur 22'nci Bölük Takım Komutanlığı (Üsteğmen), 1980-1983 yıllarında Ağrı/Patnos'ta 12'nci Piyade Tümeni Topçu Alayı'nda Batarya Komutanlığı (Yüzbaşı), 1983-1986 yıllarında Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda Taktik Kurul Öğretmenliği (Yüzbaşı) görevlerinde bulunmuştur. Bu görevleri esnasında, 1976 yılında Eğirdir'de Dağ Komando İhtisas Kursu (Teğmen) ve 1978 yılında Ankara'da İngilizce İleri Düzey Kursu'nu (Üsteğmen) tamamlamıştır.

1986 yılında girdiği Kara Harp Akademisi'nden 1988 yılında (Yüzbaşı), 1988 yılında başladığı Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden 1989 yılında (Binbaşı) mezun olmuştur.

Kurmay subay olarak; 1988-1990 yılları arasında Edirne/Keşan'da 4'üncü Mekanize Piyade Tümeni Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü (Binbaşı), 1990-1992 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49'uncu Piyade Alayı'nda Tabur Komutanlığı (Binbaşı), 1992-1995 yılları arasında Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı’nda Savunma Sanayi Proje Subaylığı (Yarbay), 1995-1998 yılları arasında Belçika/Brüksel'de NATO Türk Temsil Heyeti'nde Batı Avrupa Birliği Askerî Temsilciliği (Albay), 1998-2000 yılları arasında Muş/Malazgirt'te 108'inci Topçu Alay Komutanlığı (Albay), 2000-2001 yılları arasında Ankara’da Genelkurmay Genel Sekreterliği Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı (Albay) görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında Ankara’da Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında Balıkesir/Edremit'te 19'uncu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2006 yılları arasında Ankara’da Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı, 2006-2008 yılları arasında Ankara’da Genelkurmay Genel Sekreterliği, 2008-2009 yılları arasında Ankara’da Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı görevlerini yapmış ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2011 yılları arasında Diyarbakır'da 7'inci Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında ise Ankara’da Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir.

Orgeneral rütbesiyle; 2013-2014 yılları arasında Ankara’da K.K. Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, 2014-2015 yılları arasında İstanbul’da 1'inci Ordu Komutanlığı yapmıştır.

Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK, 17 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütmektedir.

TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası sahibidir.

Salih Zeki Çolak, Melek Çolak ile evlidir. 2 çocuğu vardır.

2 Ağustos 2017 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olmuştur. Etiketler : kimdir, Salih Zeki Çolak



