CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün hakkında çıkan haberler gündem oldu. Çıkan istifa haberleri sonrasında Saliha Sera Kadıgil Sütlü istifa mı etti? Saliha Sera Kadıgil Sütlü neden istifa etti? Hangi partiye geçti? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Saliha Sera Kadıgil - CHP İstanbul Milletvekili

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ İSTİFA MI ETTİ?

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı. Milletvekili açıklamasında "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" dedi.

Saliha Sera Kadıgil - CHP İstanbul Milletvekili

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ NEDEN İSTİFA ETTİ? HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında yeni adresini de açıklayan Sütlü, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını ifade etti. İstifa eden Sütlü'nün ilk açıklaması ise "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" oldu. Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacak ve bu katılım ile TİP’in Meclisteki milletvekili sayısı 4'e yükselecek.

"KİMSE BOŞUNA SEVİNMESİN"

İstifa haberiyle ilgili bir tweet atan Saliha Sera Kadıgil Sütlü, uzun bir yazı paylaştı. Sütlü mesajında "Kimse boşuna sevinmesin! Çünkü ağzımdan bunca yıllık partime ve yoldaşlarıma zarar verecek bir itham duyamayacaksınız" diyerek CHP ile bir kırgınlığının olmadığını vurguladı. Uzun zamandır istifa kararını değerlendirdiğini ve uykusuz geceler geçirdiğini ifade eden Sütlü, "Bu kararı alırken çok sevdiğim ve kırmaktan çok korktuğum insanlar için uykusuz gecelerim oldu" ifadelerine yer verdi.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ KİMDİR?

1984 yılı İstanbul doğumlu olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Saliha Sera Kadıgil - CHP İstanbul Milletvekili

Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmekte olan milletvekili, kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır.

Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.