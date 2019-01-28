Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gökçe projelerini anlattı

Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe, Salihli ilgili projelerini açıklamaya başladı. Gökçe, yaptığı açıklamada pazar yeri, otopark, Salihli meslek edindirme ve eğitim merkezleri projelerini anlattı.

İlçenin potansiyelini kullanmak için yola çıktıklarını söyleyen Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe, "Salihli'nin her geçen nüfusu artan Kurtuluş Mahallesi ve çevre mahallelerin semt pazar yeri ihtiyacını karşılamak için eski cezaevinin bulunduğu alana çok amaçlı modern kapalı pazar yeri yapacağız. 3 bin 150 metrekare büyüklüğündeki alanın içine yapılacak 3 katlı her yeri kapalı, camla giydirilmiş modern görünümlü, içinde yük ve engelliler için asansörlerin, yürüyen merdivenlerin bulunduğu, açık ve kapalı otoparkın olduğu ışıl ışıl dükkanların ve kafeteryanın olduğu bir alışveriş merkezi yapacağız. Kısacası dışarıdan AVM'ler gelmeden biz kendi Salihli esnafımızın kazanması için AVM gibi yerleri inşa edeceğiz. Üst katında ise sosyal belediyecilik adına Salihlili vatandaşlarımızın yeni meslekler öğrenmesi, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmesi, aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla el sanatlarından, meslek kurslarına, kişisel gelişim kurslarına kadar tüm kursların ücretsiz verildiği, üretilen ürünlerin aile bütçesine katkı sağlaması için sergilerin, kermeslerin yapıldığı, sağlıktan, aileye, çocuk gelişiminden bir çok konuya hizmet vermesi için seminer ve bilgilendirme salonunun olduğu kısa adı SALMEK olacak olan meslek edindirme ve eğitim merkezi yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA