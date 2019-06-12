Salihli Belediye meclisi 12 gündemi karara bağladı

Salihli Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan meclis toplantısını, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ve geçmiş meclis kararların dağıtılmasıyla başlanan toplantıda, Salihli Belediye Meclisi 5 yıl süreyle Ağustos ayında meclisin tatil olmasını oy birliği ile kabul etti. Engelliler Komisyonuna MHP Grubundan Fatma Ünlü, Esra Gündoğdu ve Çağlan Ertuğrul, CHP Grubundan Hasan Yalabık ve Abdülbaki Kalkan seçilirken, Eğitim-Kültür Sosyal İşler Gençlik ve Spor Komisyonuna ise MHP Grubundan Ahmet Yılmaz, Esra Gündoğdu ve Fethi Söğüt, CHP Grubundan Ahmet Kavak ve Denizhan Yıldız seçildi.

2018 mali yılı kesin hesabı görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği toplantıda ayrıca Yüzbaşı Ramiz Turan Stadı ve Spor Salonu ile Sart Mahallesinde bulunan futbol sahalarının 10 yıllığına ücretsiz olarak Salihli Belediyesine tahsis edilmesi talebi Plan ve Bütçe, Hukuk ve Tarifeler, Gençlik ve Spor ile tüm komisyonlara havale edildi. Su paraları ile birlikte tahsil edilecek olan Evsel Katı Atık hizmet bedeli tarifesi merkezde 5,85 TL, kırsal mahallelerde 5,32 TL ve kırsalda 5,38 TL olarak belirlenmesi kararı MHP ve bağımsız üyenin kabul, CHP ve İyi Parti'nin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. İçkili yer bölgelerinin düzenlenmesi hakkında görüşlerini bildiren Başkan Kayda, "Bu bölgeleri yeniden düzenleyerek, şehrin havasını değiştireceğiz. İşletme sahiplerinin yasal hakları saklı kalmak şartıyla içkili yer bölgelerinde denetimler yapıyoruz" dedi. Madde MHP, İyi Parti ve Bağımsız üyenin kabul, CHP'nin çekimser oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan arazi, arsa vb. niteliklere sahip taşınmazların satışı için Encümene yetki verilmesi talebi MHP'nin kabul, CHP ve İyi Parti'nin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: İHA