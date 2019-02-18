Salihli deve güreşleriyle renklenecek

Salihli Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan geleneksel Deve Güreşleri Festivali, 24 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Salihli'de Belediye Başkanı Zeki Kayda öncülüğünde düzenlenecek olan 4.Deve Güreşleri Festivali, 24 Şubat Pazar Günü Barış Mahallesi mevkiinde yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak ve halkın ücretsiz izleyebileceği güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 100'ün üzerinde güreşçi deve katılacak. 3 yıldır gerçekleştirilen deve güreşlerinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yüzyıllardır yapılan ancak unutulmaya yüz tutmuş mirası koruduklarını söyledi. Başkan Kayda, bölge halkının 24 Şubat Pazar Günü hem farklı, hem de keyifli bir gün geçireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA