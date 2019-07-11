Salihli eylül ayında doğalgaz kullanmaya başlayacak

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, doğalgazın Salihli'ye ve Salihli Organize Sanayi Bölgesine (OSB) gelmesi için çok büyük emek verdiklerini belirterek, "Aksa Doğalgaz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ön abone kayıtlarına başladık. Salihli'de vatandaşlarımız eylül ayından itibaren evlerinde doğalgaz kullanmaya başlayacak. Salihlimize hayırlı olsun" dedi.

Aksa Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aksa Doğalgaz Manisa Şube Şefi Caner Özer ve Aksa Doğalgaz Salihli Sorumlusu Zeki Sezgin ile birlikte ziyarette bulunan Bölge Müdürü İbrahim Başaran, 3-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak ön abone kayıtları ile en çok doğalgaz talep edilen yerlerin tespit edildiğini söyledi. 2019 yılı için abonelik bağlantı bedelinin 706 TL, güvence sözleşme bedelinin 542 TL olduğunu açıklayan Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü İbrahim Başaran, "Bizlere her konuda destek olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya teşekkür ediyorum. Aksa Doğalgaz olarak Salihli'de ön abone kayıtlarına başladık. Böylelikle en çok doğalgaz talep edilen yerleri belirleyip yeni hatların alt yapı çalışmalarına oradan başlayacağız. Kayıt işlemleri, 12 Temmuzdan sonra Aksa Doğalgaz ofislerinde sürecek. 2019 yılı için abonelik bağlantı ücreti 706 TL, güvence sözleşme bedeli olarak ta 542 TL alınacak. Salihli'nin tüm mahallelerine doğalgaz verilecek. Şuan da 10 bin abonenin üzerine çıktık. Jeotermal ve merkezi sistemle ısınanlara da talep olması halinde doğalgaz verilecek. Organize Sanayi Bölgesi ve orta büyüklükteki işletmelere doğalgaz ekonomik anlamda büyük kolaylık sağlayacak. Doğalgaz Salihli'yi daha temiz bir havaya kavuşturacak. Aksa Doğalgaz olarak Salihli'ye Eylül ayında doğalgaz kullandıracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA