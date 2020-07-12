Salihli İYİ Parti’de Ulvi Murat Tunca güven tazeledi

İYİ Parti Salihli İlçe Teşkilatı'nda mevcut başkan Ulvi Murat Tunca, atama ile geldiği göreve bu kez delegenin güven oyu ile seçildi.

İYİ Parti Salihli İlçe Teşkilatı, 2. Olağan Genel kurulunu Trafik Parkta gerçekleştirdi. Korona virüs (Covid-19) önlemleriyle gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Aydoğdu yaparken, başkanlık için mevcut başkan Ulvi Murat Tunca ile İlyas Çınar yarıştı. Kullanılan 299 oyun 159'unu alan Ulvi Murat Tunca, yeniden başkan seçildi. 4 oyun geçersiz sayıldığı seçimde diğer aday İlyas Çınar ise 136 oy aldı.

Atama ile geldiği ilçe başkanlığı görevine bu kez delegenin güven oyu ile seçildiğini belirten Tunca "İyi ve cesur insanlarla bu davada görev yapmak gurur verici. İYİ Parti bayrağını Salihli'de daha üst seviyelere taşımak için yönetim kurulu ve partililerimizle birlikte mücadele edeceğiz" dedi. Tunca, kongreye katılıp oy kullanana tüm üyelere ayrıca teşekkür etti.

Ulvi Murat Tunca Başkanlığı'ndaki İYİ Parti Salihli İlçe Yönetimi Atilla Aydın, Ayhan Kuman, Ayşe Yüksel, Bülent Ateş, Cafer Öztürk, Doğan Şener, Doğukan Kaan Gökçen, Emre Karamancı, Gamze Adıgüzel, Gamze Tunca, Göksal Akyol, Günay Beceroğlu, Günsel Kavas, Harun Özden, Hatice Çiftçi, Himmet Durmaz, Melike Türkmen, Muharrem Göktaş, Mustafa Gültekin, Müberra Ergün, Nazmiye Birinci, Nedime Altay, Nuket Kirpi, Nurettin Karakaya, Okan Şahin, Oral Baha Açar, Sabit Yalvaç, Sedat Aksoy, Ümit Tunç, Vildan Demiroğlu ve Zeynep Yılmaz'dan oluştu.

Kaynak: İHA