Salihli jandarmadan hem eğitim hem denetim

Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik timi ekipleri tarafından öğrenci servis minibüsleri sıkı denetime alınırken, denetimlerde öğrencilerin uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde yer alan denetimlerde trafik ekipleri kazaların önüne geçmek için özellikle taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan minibüsleri denetledi. Jandarma ekibi durdurduğu servis minibüslerinde evrak, araç ve emniyet kemeri kontrolü yaparak servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı. Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol eden jandarma ekipleri öğrencilere de emniyet kemeri takmaları ve araca iner ve binerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Jandarma ekipleri ayrıca okulları ziyaret edip, öğrencilerin okul önlerinde uymaları gereken trafik kuralları hakkında bilgiler verdi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılında, çocuk ve gençlerin, eğitim öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için okul ve yakın çevresinde gerekli tedbirleri alarak denetimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)