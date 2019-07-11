Salihli Ülkü Ocakları Başkanı’nın acı günü

Manisa'nın Salihli ilçesi Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk'ün uzun zamandır tedavi görmekte olan babası Cavit Şentürk (69) hayatını kaybetti. Şentürk, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Cavit Şentürk, Hamidiye Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kula Yunusemre Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Bir dönem MHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak ta görev yapan Şentürk'ün cenaze namazına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Uçak, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, çevre ilçelerin ülkü ocakları başkanları, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Cavit Şentürk'ün rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA