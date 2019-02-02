Salihli’de 37 kişi sertifikalı çoban oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürü yönetimi kursuna katılarak başarı gösteren 37 çoban düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ilçeye bağlı Poyraz Mahallesi'nde "Sürü Yönetim Kursu" düzenlendi. Kursa 37 çoban adayı katılırken, kursiyerlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından 15 gün boyunca toplam 120 saat eğitim verildi. Eğitimde kursiyerlere, merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme ile mücadele edebilme konuları anlatıldı. Kursu başarı ile tamamlayan çobanlara Poyraz Mahallesinde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Çobanlara sertifikalarını ise Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yazka verdi.

Kaynak: İHA