Salihli’de davullu zurnalı lavanta hasadı

Manisa'nın Salihli ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan İkizce Çiftliği'nde lavanta hasadı münasebetiyle şenlik düzenlendi. İstanbullu iş insanı Çiğdem Ergelen ve ortağı Adile Şölen'in 70 dönüm üzerinde yetiştirdiği lavantalar, davul zurna eşliğinde lavanta yağı damıtma makinesine yerleştirilerek ilk esans elde edildi.

İstanbul'dan Salihli'ye gelerek butik zeytinyağı üretim tesisini faaliyete geçiren diş hekimi kadın girişimciler Çiğdem Ergelen ve Adile Şölen, faaliyet alanlarını geliştirdi. Ergelen ve Şölen, yetiştirdikleri lavantalardan yağ üretmeye başladı. İlçede ilk defa üretilen lavanta yağı için protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan girişimci Çiğdem Ergelen, "Ortağım ile birlikte uzun zamandır Salihli'de butik işletmemizde zeytinyağı üretimine devam ediyoruz. Bunun yanında, bahçelerimizde lavanta üretimine başladık. Salihli'de daha önce lavanta yağı üretiminin denenmediğini gördük. Yaptığımız araştırmalar ve görüşmelerimiz sonucu butik tesisimizde lavanta yağı üretimine de başladık. Bugün bizim sevincimize ortak olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Davul- zurna eşliğinde ikramlar yapılırken, konuklar ilk lavanta demetlerini sıkım makinesine sırayla yerleştirdi. Lavanta esansının kozmetik ve bitkisel ilaçların yapımında yaygın olarak kullanıldığı ve Salihli'nin iklim ve toprak yapısına uygun bir ürün olduğu bilgisi paylaşıldı.

Törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: İHA